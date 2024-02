Basket serie c. Sbf cade in volata contro San Lazzaro. Un ko che fa male

Troppo discontinua e poco produttiva in fase offensiva, la Scuola Basket si ferma ancora e lo fa sul campo della diretta concorrente San Lazzaro, pagando dazio col punteggio finale di 70-66. Ai ferraresi non basta il tentativo di rimonta nell’ultimo quarto, gli uomini di Campi pagano un brutto approccio alla partita, indirizzata sui binari dei padroni di casa già nella prima frazione di gioco (24-13). La Sbf rientra in partita con le solite bocche da fuoco: Ghirelli, Cazzanti e Costanzelli segnano 47 dei 66 punti alla sirena finale, ma ancora una volta arriva troppo poco dalla panchina, mentre San Lazzaro ha nel giovane talento ferrarese Dioli il suo top scorer con 15 punti. E’ un ko che ha il retrogusto amaro di un’occasione persa per la Scuola Basket, che nonostante i progressi dell’ultimo periodo non riesce ad ingranare e a trovare continuità di risultati.