Basket serie c. Sbf lotta ma cade contro la Cmp

In Serie C, una buona Scuola Basket dà del filo da torcere alla corazzata Cmp Global Basket ma è costretta a lasciare per strada i due punti al cospetto di Beretta e compagni (68-64). Dopo un primo quarto difficile, nel quale gli uomini di coach Campi segnano solamente 8 punti, nei secondi dieci minuti la Sbf si leva la tensione di dosso e piazza un break di 24-11 grazie al quale passa a condurre all’intervallo (32-28). La ripresa è equilibrata ma Cmp fa valere l’esperienza e la qualità dei suoi uomini migliori, su tutti Ben Salem e appunto l’ex Kleb Beretta. Pur privi di due pezzi da novanta come Sorrentino e Pederzini, i bolognesi portano a casa due punti importanti mentre alla Scuola Basket rimane la consapevolezza di aver giocato alla pari con la seconda del girone.