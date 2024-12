Basket Serie C. Scandiano cerca il bis. È big match per Castelnovo Monti

È il PalaGiovanelli il campo caldo dell’11ª giornata di Serie C, che manda in scena i due posticipi domenicali. Alle 17 l’LG Competion Castelnovo Monti (6) riceve la visita della Francesco Francia Zola Predosa (14), in un match tra due delle formazioni più in forma del momento: gli appenninici hanno 3 vittorie consecutive alle spalle, mentre i bolognesi addirittura 4, e nelle ultime settimane hanno steso sia Scandiano che Medicina, non esattamente le ultime 2 arrivate. Bravi dovranno essere Rossi e compagni a trovare spazio nella difesa felsinea, che concede poco più di 65 punti ad allacciata di scarpe. Alle 18, invece, l’Emil Gas Scandiano (14) cerca la seconda vittoria di fila sul campo della Roadhouse Vignola (6): dopo la bella vittoria casalinga con Molinella, Luca Bertolini (foto) e compagni vogliono proseguire la rincorsa al vertice, anche se dovranno far attenzione alla coppia sotto canestro composta da Vucenovic e Torricelli, oltre alla guardia Cappelli, con quest’ultimo che ha fatto parecchio male sabato scorso a Novellara.

Gli anticipi. In DR1 duplice sconfitta interna per le reggiane. Il Basketreggio (8) si arrende 78-51 al termine di un match senza storia contro il Mo.Ba Modena (18), seconda forza del torneo, con 12 punti di Infante e 11 di Lasagni; la Pallacanestro Reggiolo (10), invece, cade 78-66 col Magik Parma (8), nonostante 17 punti di Pasini e 14 a testa per El Ibrahimi e Verzellesi. Oggi alle 18 il Basket Jolly (14) fa visita alla Vis Persiceto (14).