OraSì A Montecatini servirà un’impresa

A testa alta e senza paura. L’OraSì Ravenna si appresta ad iniziare il suo tour de force da incubo che la vedrà impegnata in casa della Gema Montecatini e a Roseto. Si parte alle 18 dal PalaCarrara di Pistoia, campo da gioco di Montecatini, seconda forza del girone con Luiss Roma, Ruvo di Puglia e i cugini degli Herons e intenzionata a conquistare il secondo posto al termine dell’andata per qualificarsi alla Coppa Italia. La Gema è una delle tante corazzate del girone costruita con dieci giocatori di alto livello tra i quali spicca l’argentino Chiarini, miglior giocatore della serie B Nazionale della scorsa stagione. Bedin, Toscano e Di Pizzo compongono una batteria che abbina muscoli a qualità, con D’Alessandro che è una sorta di jolly, potendo giocare sia sul perimetro che vicino al canestro.

"Montecatini è la squadra più fisica del girone – sottolinea coach Andrea Gabrielli – e per prima cosa dovremo essere bravi a reggere l’urto. Serviranno grande attenzione e intensità difensiva, perché affronteremo un avversario esperto che ha tanti ottimi giocatori in ogni ruolo e che può disporre di due quintetti competitivi. Fondamentale sarà pensare soltanto al nostro piano partita e leggere bene ogni azione, perché se ci concentreremo troppo sulla Gema, faremo il loro gioco e diventerebbero ancora più forti. Anche l’approccio sarà determinante, perché non possiamo più permetterci un primo quarto come quello giocato con gli Herons".

Passando al mercato, il sogno Stanic pare destinato a restare tale sia per l’ingaggio del giocatore, sia perché il play cerca squadre più blasonate.

Luca Del Favero