Basket serie c. Scandiano: nessun problema con Modena

EMIL GAS SCANDIANO

79

MO.BA MODENA

58

EMIL GAS SCANDIANO: Imovilli, Maione, Fikri 14, Costoli 1, Astolfi 19, Fontanili 12, Bertolini 5, Levinskis ne, Brevini 9, Riccò 5, Vecchi 12, Di Micco 2. All. Spaggiari.

MO.BA MODENA BASKET: Reale 5, Proli 2, Twum 4, Mingotti 7, Casu 11, Malagoli 4, Mantovani 3, Nasuti 11, Taddei 7, Covolo 4, Ezedize. All. Coppeta.

Arbitri: Moro e Calabrese di Bologna. Parziali: 26-15, 47-31, 74-39.

Successo casalingo per l’Emil Gas Scandiano (26), che si conferma al comando superando nettamente il Mo.Ba Modena (14). Per 30’ i bianco-blu di Spaggiari, che riscattano così lo stop con la Bmr, dominano la scena, toccando il +35 a fine terzo quarto, per poi allentare la presa e permettere agli ospiti di rendere meno amaro il passivo.