Basket serie c. Scandiano: ottava vittoria consecutiva

EMIL GAS SCANDIANO

84

E80 CAST. MONTI

53

SCANDIANO: Maione, Fikri 7, Costoli 2, Astolfi 12, Fontanili 21, Bertolini 14, Brevini 11, Riccò 10, Vecchi 4, Caiti 3, Di Micco, Gualdi. All. Spaggiari.

CASTELNOVO MONTI: Giberti 2, Magnani 4, Bucci ne, Longagnani 11, Bosnjak 2, Codeluppi 3, Bravi 7, Tosti 14, Morini 4, Parma Benfenati 6. All. Vozza.

Arbitri: Romanello e Manzi di Ferrara.

Parziali: 18-17, 47-25, 66-38.

L’Emil Gas Scandiano (24) centra l’ottava vittoria consecutiva schiantando nella sfida al vertice di Serie C la resistenza dell’E80 Group Castelnovo Monti (20), seconda della classe. Meglio gli appenninici in avvio, prima del monologo degli uomini di Spaggiari nel proseguo, grazie ad una prestazione di notevole solidità difensiva in difesa, oltre ad un’ottima prova collettiva in attacco, con Fontanili (4 bombe) sugli scudi.