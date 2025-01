Basket Serie C. Scandiano, serve una reazione. Montecchio: gara difficile

Prende il via alle 18 la seconda giornata di ritorno di Serie C, con l’Emil Gas Scandiano (16) che vuole tornare a sorridere dopo 3 sconfitte consecutive: i biancoblù di coach Spaggiari, che nelle ultime 2 settimane hanno perso con le "big" Medicina e Ozzano, ricevono al PalaRegnani i bolognesi dell’SG Fortitudo (10) per migliorare il quinto posto attuale. Nelle fila ospiti il pericolo principale arriva dall’ala Cinti, che viaggia a 14,5 punti per gara: gli ospiti, peraltro, sono in un ottimo momento e hanno vinto le ultime 3 gare.

Alle 20 appuntamento casalingo anche per la Clevertech Montecchio (8), che al PalaEnza incontra la già citata Virtus Medicina (20), terza della classe e reduce dalla prima sconfitta interna della stagione con Castelnovo Monti: un test probante per Germani e compagni, che navigano in terzultima posizione, dove il primo obiettivo sarà fermare il navigato Iattoni (18,3 punti di media) sotto i tabelloni.

Alle 21, a Bagnolo, missione impossibile per Novellara (6), penultima in classifica, che ospita la capolista Ozzano (26): il primo obiettivo sarà quello di fermare l’attacco dei felsinei, che viaggia a 79,9 di media, vittoriosi in 6 delle 7 trasferte stagionali.

Domani alle 17, infine, va in scena il posticipo, con l’LG Castelnovo Monti (22) che difende il secondo posto nel match del PalaGiovanelli col fanalino BSL San Lazzaro (4), andando a caccia dell’ottava vittoria di fila.