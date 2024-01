Basket serie C. Scuola Basket a Santarcangelo

In Serie C, impegno esterno per la Scuola Basket Ferrara, che questa sera alle 21 sarà sul campo degli Angels Santarcangelo per riscattare la sconfitta casalinga di sabato scorso contro la Virtus Medicina. Dall’arrivo di coach Mattia Campi la Sbf sembra essersi compattata a livello di gruppo, ma fin qui è arrivato solo il successo con Forlimpopoli a muovere una classifica che vede i bianconeri ancora inchiodati a quota due punti, con una sola vittoria su dodici partite disputate. Santarcangelo può contare su Simone Conti, uno dei migliori marcatori del girone con 22.9 punti di media a partita, e sui veterani Rivali e Bedetti, entrambi con un passato anche in A2. Dall’altra parte coach Campi chiederà gli straordinari a Ghirelli e Costanzelli, mentre il giovane Cazzanti dovrà dare continuità alle ultime prove.