Basket serie C. Scuola Basket al tappeto. Retrocessione ufficiale

Era solo questione di tempo, e mercoledì sera è arrivata anche la certezza matematica: la decima sconfitta consecutiva tra stagione regolare e poule salvezza certifica la retrocessione in Divisione Regionale 1 per la Scuola Basket Ferrara, che dopo due anni lascia il campionato di Serie C. Sul campo di Montecchio serviva una vittoria per restare in corsa, invece è arrivato un netto ko a sancire la retrocessione: in una gara indirizzata già dal primo quarto, concluso 38-22 per i reggiani, la truppa di Campi non è mai riuscita a rimontare, dimostrando una certa rassegnazione sin dalla palla a due. Alla sirena finale il punteggio ha visto prevalere 93-76 i padroni di casa, mentre agli estensi non sono bastati i 22 punti di Cazzanti.

In casa Sbf si apre ora una fase di riflessione sul futuro di prima squadra e giovanili.