Basket serie C:. Scuola Basket ancora ko. Sono 4 sconfitte di fila

Non accenna a fermarsi il momento no della Scuola Basket Ferrara, al quarto ko consecutivo per mano di Santarcangelo, sabato sera alla Bondi Arena. L’ennesima gara dalle due facce per i bianconeri estensi, avanti di dieci lunghezze all’intervallo trascinati da Ghirelli e Braga, ma troppo inconsistenti nella ripresa per portare a casa il primo foglio rosa stagionale. Un secondo tempo da 34-46, infatti, indirizza la sfida verso i romagnoli, che trovano così il primo successo in campionato (83-85) e lasciano a quota zero punti in classifica proprio la Scuola Basket, ancora al palo dopo quattro partite giocate.