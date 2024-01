Basket serie C:. Scuola Basket crolla nel finale

In Serie C non riesce il bis alla Scuola Basket, che dopo il primo centro con Forlimpopoli perde sul campo di Cmo Ozzano 85-72 incappando di nuovo negli errori che ne hanno fin qui contraddistinto la stagione. Dopo una gara equilibrata per tre quarti, infatti, i bianconeri crollano nell’ultima frazione, lasciando ai padroni di casa un break di 29-13 che sostanzialmente taglia in due la partita e indirizza i due punti verso i bolognesi. Alla Sbf non bastano i 21 punti di Cazzanti e i 15 di Ghirelli, con Costanzelli a quota 13; troppo poco arriva dagli altri, che in otto producono la miseria di 23 punti totali. Ed ora arriva un turno sulla carta quasi proibitivo per la truppa di coach Campi, che sabato prossimo alla Bondi Arena ospiterà la Virtus Medicina, seconda in classifica e reduce dalla netta vittoria con Guelfo Basket. Sbf dovrà serrare i ranghi e ritrovare la coesione vista con Forlimpopoli prima della sosta natalizia.

j.c.