Basket serie c. Scuola Basket in casa. E’ l’ultimo treno salvezza

Ultimo treno salvezza per la Scuola Basket, che nel gironcino per non retrocedere affronta stasera alle 21 alla Bondi Arena la Sg Fortitudo, con un piede e mezzo già in Divisione Regionale 1 ma ancora con una flebile speranza di riagganciare la zona playout. L’obiettivo, oltre ai due punti, è quello di ribaltare il -5 dell’andata: per i ragazzi di coach Campi l’obiettivo è vincere, in caso contrario la retrocessione sarebbe pressoché certa. In vista dell’ultima spiaggia il tecnico dei ferraresi recupera i tre giovani impegnati con la Vis nelle finali nazionali Under 19, oltre a Bastoni e a Costanzelli. "Era difficile prima e sarà difficilissimo ora, ma è doveroso provarci fino in fondo", il monito di coach Campi alla vigilia della sfida. Contro la Sg Fortitudo, Sbf ha dimostrato ampiamente di potersela giocare all’andata, perdendo solamente per alcuni dettagli.