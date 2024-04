Basket serie c. Scuola Basket ko. Destino ormai segnato

Niente da fare per la Scuola Basket, che cade in maniera fragorosa al Pala Vigarano (53-76) al cospetto di Casalecchio e quasi certamente deve dire addio alla salvezza. Con quattro partite ancora da disputare, infatti, di cui tre in trasferta, le lunghezze di distacco dal penultimo posto che garantirebbe i playout sono quattro, motivo per cui la retrocessione diretta in Divisione Regionale 1 si fa sempre più vicina. Nella gara con Casalecchio gli uomini di Campi pagano delle scarse percentuali al tiro, ma nonostante tutto all’intervallo rimangono in partita (28-35): nella ripresa, poi, gli ospiti dilagano banchettando su quel che resta di una squadra che ormai sembra quasi rassegnata. Una stagione che sembrava essere partita su ben altri presupposti, si è trasformata invece ben presto in un incubo: dal filotto di sconfitte consecutive in avvio di campionato, fino alle difficoltà attuali: per la Scuola Basket il destino pare ormai segnato.