Basket serie C,. Scuola Basket ko nel recupero

In Serie C, nel recupero della nona giornata di andata, non riesce l’impresa alla Scuola Basket Ferrara, battuta a domicilio 76-89 dalla corazzata Cmp Global, nonostante una gara giocata alla pari per più di tre quarti. Nel finale escono fuori il talento e l’esperienza della formazione bolognese, che può contare su giocatori come Beretta (ex Kleb, 29 punti in 29 minuti per lui), Pederzini e Fin, tutti e tre con un passato ad alto livello. La Sbf conferma i passi in avanti sul piano dell’atteggiamento e dell’attitudine difensiva, ma paga alcune defezioni e un roster al momento forse un po’ troppo corto per competere con le squadre di medio-alta classifica. Ora per gli uomini di Campi arriva una fase con avversarie alla portata, a cominciare dal prossimo impegno contro Guelfo Basket, domani sera alle 20.30 sempre alla Bondi Arena, per muovere una classifica che la vede ancora ferma a quota due punti.

j.c.