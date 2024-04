Basket serie c. Scuola Basket spalle al muro: arriva Santarcangelo

Nella poule salvezza di Serie C, la Scuola Basket Ferrara è già con le spalle al muro dopo le due sconfitte consecutive con Sg Fortitudo e Montecchio, e stasera (ore 20, Bondi Arena) è chiamata a battere un colpo contro lo spauracchio Santarcangelo. I romagnoli possono contare su giocatori esperti e talentuosi come Rivali e Bedetti, ma a causa di qualche infortunio di troppo hanno vissuto una stagione sotto le attese, finendo nel girone per non retrocedere. Dopo la vittoria nella prima giornata con Montecchio, sabato scorso è arrivato uno stop per certi versi inatteso contro Casalecchio: questa sera gli Angels vorranno centrare altri due punti importanti, che sarebbero vitali anche per la Scuola Basket, ancora ferma al palo a quota zero punti. I ferraresi di coach Mattia Campi non recupereranno Ouattara, ancora out per un problema muscolare.