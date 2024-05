Basket Serie C, semifinale vicina. Galvi Lissone corsara a Basiglio. Sarà match point con MilanoTre

Stasera c’è l’appuntamento con vista semifinale playoff per la Galvi Lissone che dopo aver sbancato Basiglio, riceve in gara-2 al PalaFarè (ore 21) MilanoTre per eliminarlo dalla corsa, superare i quarti di finale e approcciarsi alla serie definita da tutti come "proibitiva" contro la favoritissima Curtatone. Che ha vinto la sua gara-1 in casa e “in carrozza“ contro Varese Academy 96-66 e che assai probabilmente si ripeterà con gli stessi margini anche nel match di ritorno. Molto più faticoso, come era lecito attendersi, il blitz della Galvi contro MilanoTre sabato sera. I brianzoli si sono imposti 70-63 togliendo il servizio subito ai padroni di casa, “conditio sine qua non“ per passare il turno. MilanoTre ha problemi di falli già nel corso del secondo quarto, ma la Galvi non ne approfitta e va al riposo avanti solo di tre lunghezze.

L’allungo che sembra spaccare in due la partita arriva all’inizio del quarto periodo dopo un altro tentativo andato a vuoto nel terzo. Il gioco da tre punti di Tomba, la tripla di Fiorito e l’energia nel pitturato di Terreni (foto) firmano il massimo vantaggio di 13 lunghezze al 35’. La reazione di MilanoTre arriva ma non è sufficiente a chiudere il gap. Lo dimezza. E stasera si può chiudere e pensare come provare a mettere qualche granellino nell’ingranaggio perfetto di Curtatone, altrimenti si torna a Basiglio sabato. Nel tabellino spiccano ancora i 16 punti di Terreni, in stato di grazia, in doppia cifra anche Marinò (11) e Tomba (10). Nell’altra parte del tabellone anche Romano e Bottanuco hanno vinto gara-1 in trasferta.