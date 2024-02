Basket Serie C. Senza storia, Busnago si arrende al Bottanuco

Si sono visti tutti (e forse anche di più) gli otto punti che alla vigilia del match separavano Bottanuco Basket e la Fortitudo Busnago. Che alla sirena sono diventati 10 in virtù della larghissima vittoria dei bergamaschi nell’anticipo del venerdì sera del campionato di serie C girone Est C per 85-56. Match a senso unico a favore dei padroni di casa favorito dall’approccio morbidissimo dei “collegiali” che “pronti via” hanno subito un break di 16-0 che ha segnato indelebilmente la gara.

Il primo quarto si è concluso sul 21-9, a nulla sono valsi i tentativi di cambiare difese di coach Ascenzo perché Bottanuco all’intervallo ha preso il largo sul 46-25 permettendo al suo coach di dare spazio nella seconda parte ai più giovani. Top scorer della serata Corna a quota 21, nelle fila di Busnago ci sono i 12 punti di Casati e i 10 di Saini per una prestazione da dimenticare abbastanza in fretta. Si sono giocati anche diversi incontri in Divisione Regionale 1, in particolar modo a Lentate dove la capolista Pob Binzago mantiene saldamente la leadership rifilando un agile “ventello” (62-83) nel testacoda contro il Nuovo Basket Groane. Anche qui match ben incanalato dopo 10 minuti (11-20). Perde Nova Milanese in casa contro Bresso 80-72 nonostante i 18 punti di Dapolito. Non gioca invece il Basket Seregno; il tetto della palestra di Paderno Dugnano ha infiltrazioni e piove sul campo.

Ro.San.