Basket Serie C. Seregno cerca il pokerissimo

Occhi puntati sulla squadra del momento che contro una big della categoria come Pallacanestro Milano cerca il pokerissimo di vittorie consecutive. Il riferimento è al Basket Seregno che ospita alle 21 al PalaSomaschini una delle società più blasonate. I ragazzi di Spinelli sono reduci da quattro vittorie di fila, risalendo la china grazie ai canestri del duo Tremolada-Pellizzoni. Ma l’esame di oggi è di quelli veramente tosti. Tra le squadre cadute nelle grinfie dei seregnesi c’è stata anche la Galvi che però settimana scorsa si è prontamente ripresa e stasera alle 18.30 sarà di scena a Settimo Milanese. Va invece all’assalto della capolista Virtus Cermenate la Fortitudo Busnago, protagonista fin qui di un campionato ad alti e bassi, palla a due alle 18.30. Posticipa a domani alle 18 la Eco Peg Varedo nella tana dell’incompleta Osal Novate, in striscia negativa da cinque turni ma che settimana scorsa ha aggiunto il playmaker classe 2003 da Desio Riccardo Tornatore. Stasera in campo anche la Pob Binzago in Valtellina nella tana della seconda forza Morbegno.

Ro.San.