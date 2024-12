Basket Serie C. Seregno riprende a marciare

Torna immediatamente sulla retta via il Basket Seregno che dopo lo stop interno contro Pallacanestro Milano si aggiudica la quinta gara nelle ultime sei facendo suo il derby brianzolo di Varedo 63-58 e chiudendo alla grande un 2024 VERAMENTE da ricordare dopo un avvio di campionato in sordina.

Sulla vittoria contro il fanalino di coda Eco Peg c’è la firma di Riccardo Pellizzoni a segno con 17 punti e autore di tutti i canestri più importanti nei momenti topici.

In doppia cifra anche Colombo (11) e Tremolada (10). È un finale di anno solare in crescendo anche per la Fortitudo Busnago che scatena tutto il suo potenziale offensivo superando quota (91-82) nel quasi derby contro la Nuova Argentia Gorgonzola.

In cinque in doppia cifra: Favalessa 17, Boniolo 16, Saini 15, Perego 14, Chirico 12.

Non ci sono invece i fuochi d’artificio all’ultima della Galvi Lissone, pesantemente battuta 90-69 dai milanesi della Bocconi.

Ora la serie C va in pausa invernale. Si riprenderà nel secondo week-end di gennaio (sabato 11 e domenica 12) per i match validi per la 13esima e ultima giornata di ritorno.

Ro.San.