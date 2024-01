Basket Serie C. Si riparte col botto: c’è Correggio-Castelnovo

Si apre alle 19, con uno dei tanti derby reggiani, il 2024 del campionato di Serie C.

Al PalaPietri la Pallacanestro Correggio (10) riceve una E80 Castelnovo Monti (18) che vorrebbe sfruttare l’occasione per salire, almeno per un paio d’ore, in vetta: non un compito agevole, quello degli appenninici, perché i padroni di casa hanno chiuso l’anno in crescendo. Alle 20,15 sfida delicata in via Guasco, dove la Bmr Basket 2000 (16) riceve la Francesco Francia Zola Predosa (16), con cui divide la terza piazza in graduatoria: per chiudere tra le prime 3 della classe e accedere alla poule promozione gli scontri diretti sono fondamentali, a maggior ragione dopo aver perso di misura (80-78) quello d’andata. Nelle fila reggiane debutterà Max Defant, prelevato in settimana da Parma.

Alle 21 tocca infine alla capolista Emil Gas Scandiano (20), attesa dalla trasferta sul campo del CVD Casalecchio (16): con 6 vittorie alle spalle i favori del pronostico sono ovviamente dalla parte dei bianco-blu, che tuttavia faranno bene a diffidare dalle insidie di un avversario vittorioso 70-66 all’andata al PalaRegnani.

Domani alle 17,30 il posticipo tra Pallacanestro Novellara (6) e Clevertech Montecchio (4).

DR2. Nell’anticipo di DR2 la Berrutiplastics Torre (20) si impone 71-49 in trasferta sul fanalino Arbor (0) e aggancia temporaneamente la Sampolese al vertice. A trascinare i cittadini sono i 19 punti di Filippo Mazzi, col risultato già in ghiaccio al 20’ sul 51-26.