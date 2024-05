Basket serie c: stasera si gioca gara-2 dei playoff. montecchio in campo per salvarsi. Scandiano a un passo dalla finale, la Bmr va a caccia della ’bella’

Emil Gas ad un passo dalla finale, Bmr bisognosa di un successo per andare alla ’bella’. Il mercoledì di Serie C, che manda in scena gara-2 delle semifinali, è ricco di spunti: si comincia alle 20,45 dal PalaBigi, dove la già citata Bmr Basket 2000 ospita la Francesco Francia Zola Predosa, vittoriosa nella sfida giocata sabato sera in terra bolognese con un netto 79-61. I bianco-blu, oltre a dover lottare con un avversario per nulla banale, che nelle sue fila ha gente capace di far male come De Ruvo e Almeoni, ha anche i numeri contro: in 3 precedenti stagionali, considerando anche la regular season, non ha mai vinto. Stasera deve necessariamente farlo, perché altrimenti la stagione sarà conclusa.

Di altro tenore la trasferta delle 21 dell’Emil Gas Scandiano: sono i Baskers Forlimpopoli, infatti, ad avere le spalle al muro, dopo la sconfitta subita in rimonta al PalaRegnani. La squadra di Spaggiari, tuttavia, sa bene di non dover sottovalutare l’impegno: i locali sono squadra capace di lottare e che ha strappato il pass per le semifinali allo sprint, trascinata dai vari Brighi e Bracci. Se l’Emil Gas vince, va in finale, viceversa si torna a Scandiano nel week end per gara-3.

Nella poule retrocessione, infine, impegno casalingo della Clevertech Montecchio (6), in campo alle 21 al PalaEnza col fanalino Scuola Basket Ferrara (0): vincendo i bianco-blu salirebbero a +4 sulla penultima piazza, avvicinando sensibilmente la salvezza.