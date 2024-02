Basket serie C. Stesa la capolista: i Baskérs vanno ai playoff

La settima vittoria consecutiva vale la matematica qualificazione ai playoff per i Baskérs Forlimpopoli, che battendo la capolista Medicina per 76-61 (parziali: 16-16; 33-23; 52-48) conquistano l’accesso alla Poule Promozione con due giornate di anticipo. Il primo quarto corre sul filo dell’equilibrio: un buon Dell’Omo tiene a galla i suoi, ma è dopo la prima sirena che i padroni di casa provano il primo strappo, ruggendo in difesa e trovando in Antonio Brighi il faro per andare +10 all’intervallo. Dopo la pausa lunga sono Folli e Sabattani a riportare Medicina a contatto, ma i Baskérs reggono l’onda, preparandosi per il gran finale.

Gli ultimi dieci minuti, infatti, sono un monologo dei ragazzi di coach Tumidei, che scavano il solco giocando una pallacanestro intensa in cui tutti i protagonisti mettono il loro zampino. Così, il distacco si dilata e Forlimpopoli può festeggiare: è il punto più alto della storia della società.

Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti 3, Brighi A. 11, Ruscelli 7, Naldini ne, Rossi 13, Brighi L. 11, Lazzari ne, Bracci 6, Dell’Omo 21, Farabegoli 8, Palazzi ne. All.: Tumidei.

v. r.