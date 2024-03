BASKET SERIE C. Terzo ko di fila per i Dragons. La furia di coach Pinelli: "Siamo stati vergognosi»

Arriva anche la terza sconfitta consecutiva nel poule promozione di serie C per i Dragons. Stavolta La Sibe Gruppo Af Prato cade fra le mura amiche, venendo sconfitta per 82-77 da Pino Firenze. Gara equilibrata in avvio. Al 6’ la squadra di Miniati si porta sull’8-13 con le triple di Corradossi e Forzieri. Al 17’30", Dragons sotto (13-19), ma è da lì che inizia una rimonta griffata dalle triple di Magni. Parità (21-21) alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo gli ospiti allungano, sfruttando una difesa aggressiva sotto canestro. La Sibe non incide sul perimetro e i pratesi si ritrovano sotto di 13 punti all’intervallo lungo (32-45). Al rientro in campo i Dragons volano: Magni pareggia (55-55) e Casella dà il sorpasso ai rossoblù (57-55). Il break si allunga con il gioco da tre punti di Salvadori (60-55). Sembra l’inizio di un gran finale e invece negli ultimi 10’ la Sibe si smarrisce. La tripla di Marotta a 100" dalla sirena finale scava il parziale decisivo (70-76). La Enic rimane in gioco per i play-off, mentre i Dragons rimangono appesi ad un filo e dovranno invertire la rotta già sabato prossimo a Firenze, contro la Sancat.

Rabbia e delusione per coach Marco Pinelli: "Siamo stati vergognosi. Pino Firenze ha lottato su ogni pallone, noi invece ci siamo limitati a fare cose scolastiche. In questi anni abbiamo costruito tutto su concetti chiari: gruppo, fame, ambizione e appartenenza. Queste cose adesso mancano tutte. Invito tutti a guardarsi allo specchio. Anche domenica scorsa gli avversari hanno combattuto, i nostri hanno recitato la parte senza sporcarsi le mani. E’ inaccettabile". La classifica dopo 3 degli 8 turni in programma è la seguente: Costone e Mens Sana Siena 14; San Vincenzo 10; Pino Firenze ed Agliana 8; Dragons, Sancat FI e Sansepolcro 6. Il quarto posto (ultimo utile per i play off) dista 2 lunghezze. IL tabellino Dragons: Manfredini 2, Chiti ne, Geromin, Artioli 17, Magni 25, Staino, Berni 3, Pinelli G. ne, Casella 22, Salvadori 5, Forti 3. Coach Pinelli M.

L. M.