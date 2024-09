Basket serie C. Titani sempre più ’nazionali’. Macina: "Si è alzato il livello»

È una Pallacanestro Titano dalla linea verde e molto sammarinese, quella che si è riunita lunedì scorso al Multieventi per il primo allenamento della stagione. Confermati Macina, Fusco, Felici e Borello, oltre che i giovanissimi Botteghi (2006) e Gasperoni (2007), i biancazzurri salutano colonne importanti della scorsa annata come Pesaresi, Gamberini, Dini, Frigoli e Monticelli. In squadra i sammarinesi Cardinali, Liberti, Fiorani e Guida, oltre a un giocatore di categoria superiore come Matteo Botteghi, anche lui nazionale biancazzurro. Nel gruppo anche l’esterno Vittorio Lorenzi, proveniente dal Basket Giovane Pesaro. I Titans assomigliano sempre di più alla nazionale sammarinese.

Capitan Macina, al 15° anno, racconta le sensazioni di inizio stagione. "In linea di massima le emozioni sono sempre le stesse; mi ritengo fortunato perché, nonostante ormai inizi ad essere abbastanza stagionato, la passione e la voglia di dimostrare sono rimaste immutate negli anni e credo che sia questo il motivo che mi spinge ogni giorno a lavorare su me stesso per continuare a migliorare". Stagione impegnativa in un girone tosto. "A livello di trasferte sarà un campionato più morbido, ma in campo sarà più duro da giocare. Questo vista la presenza di squadre storicamente ostiche, vedi Santarcangelo, e altre scese dalla categoria superiore. Non sarà facile ritagliarsi un posto al sole, ma sicuramente ce la metteremo tutta per dimostrare che non siamo qui perché ci siamo capitati, ma perché ce lo siamo guadagnati".