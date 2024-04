Basket serie c. Titans allo sprint. Angels in trasferta

La regular season della C umbro-marchigiana è agli sgoccioli e i Titans preparano lo sprint per provare ad agguantare il secondo post. Con i playoff già in tasca (entrano le prime otto) e tre giornate dal termine, la squadra di Millina battaglia a pari merito con Osimo e Montemarciano, tutte a 38 punti. Stasera San Marino giocherà in casa, ma nell’impianto di Acquaviva e alle 20 (arbitri Virgili di Sant’Elpidio a Mare e Avaltroni di Fano). All’avversario, Foligno, non mancano le motivazioni vista la bagarre attorno agli ultimi posti disponibili per la posteason. Gli Angels Santarcangelo, alle prese coi playout nel girone P3 emiliano-romagnolo, sono stasera a Casalecchio di Reno (ore 21, arbitri Demmi e Politi) per la seconda giornata. Il Cvd, che ha riposato all’esordio di questo girone a cinque, è arrivato quinto nella prima fase con 20 punti, gli stessi dei clementini nell’altro raggruppamento. Prima di due trasferte consecutive per la Dulca.