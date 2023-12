Basket serie c. Titans, ultima sfida del 2023 contro. Porto Sant’Elpidio

Nella lunga stagione di C umbro-marchigiana, ecco l’ultimo impegno del 2003 della Pallacanestro Titano. La squadra di coach Millina è attesa a un’altra gara in trasferta dopo quella vittoriosa di Foligno e l’avversario, anche questa volta, staziona nelle zone alte della classifica. Si tratta di Porto Sant’Elpidio, quarta a pari merito coi Titans a quota 18 punti. La partita si gioca stasera alle 21.30 nel palazzetto della cittadina in provincia di Fermo (arbitri Santini e De Carolis) e i biancazzurri dovranno gare estrema attenzione a una squadra che tra le mura amiche può dare molto fastidio. Porto Sant’Elpidio arriva da tre vittorie consecutive e l’ultima, nella tana di Fossombrone, è di prestigio. Il ricordo va alla finale di Coppa del Centenario vinta dai biancazzurri nel luglio 2021 proprio contro i marchigiani. Rimane lo scorer Boffini l’elemento più pericoloso di un roster di qualità e da non sottovalutare. Occhio anche a Fabi, 27 con 8/16 dal campo nell’ultima partita a Fossombrone.