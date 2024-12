Basket Serie c. Trasferta da brividi per Montecchio

Clevertech Montecchio (6) nella tana della capolista. Alle 21 scatta la terzultima d’andata e i biancoblù fanno visita alla CMO Ozzano (20), ancora imbattuta: il momento è propizio, visto che 2 vittorie di fila con Novellara e Granarolo hanno rasserenato l’orizzonte dopo un avvio difficile, ma per fare tris servirà un’impresa. Coach Castellani confida nel buon momento di Sieiro Perez e Lavacchielli, oltre alle certezze garantite da Germani; dall’altra parte occhio alle guardie Carnovali e Folli, entrambe oltre i 14 punti di media. Alla stessa ora crocevia importante per la stagione della Pallacanestro Novellara (2) è la sfida di coda a San Lazzaro (2): i biancorossi hanno sfiorato la rimonta dal -17 con Vignola ma, alla fine, hanno maturato il quarto stop di fila.

Non che i bolognesi stiano meglio: in casa i biancoverdi sono 1-4 e segnano poco più di 65 punti per gara, nonostante il veterano Trombetti sotto i tabelloni (14,4 punti di media a 43 anni).

Domani i due posticipi: alle 17 l’LG Castelnovo Monti (14) gioca in casa con la Francesco Francia Zola Predosa (14); un’ora più tardi l’Emil Gas Scandiano (14) gioca Vignola (6).