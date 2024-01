Basket serie C. Turno di riposo per la Mens Sana. Poi gara con Firenze

Riprende questa sera la preparazione della ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball, reduce da sei successi di fila che hanno consolidato il primato nel girone B di serie C. Quella che inizia oggi per i biancoverdi sarà una settimana di allenamenti particolare, che durerà solo tre giorni visto che venerdì coach Paolo Betti ha deciso di concedere un po’ di riposo ai suoi dopo le fatiche delle tante gare ravvicinate. La Mens Sana nel weekend non scenderà in campo perché osserva il secondo e ultimo turno di stop del campionato.

Il rientro sul parquet per i biancoverdi è fissato per sabato 3 febbraio al PalaEstra contro Pino Dragons Firenze per la terzultima sfida della prima fase. Un match, a differenza degli ultimi due giocati e vinti contro Carrara e Pisa, importante perché la compagine fiorentina seguirà probabilmente gli stessi biancoverdi alla seconda fase, in cui contano i punti conquistati nella prima contro le altre tre squadre che si qualificheranno. Al momento Siena è a quota otto punti visto che ha vinto entrambe le sfide contro Agliana e con Pontedera, visto che queste due squadre si stanno contendendo la quarta e ultima piazza, più una con Sancat, cedendo poi al ritorno, e all’andata con Pino Firenze nel capoluogo. Vincere al ritorno sarebbe un ottimo biglietto da visita per la seconda fase dunque, quando il destino della formazione di Betti si incrocerà con il Costone, Prato, San Vincenzo ed una tra Montevarchi, Us Livorno e Sansepolcro. Contro Pino Dragons dovrebbe tornare a disposizione Puccioni, out nelle quattro gare del 2024 per il problema alla caviglia rimediato a Livorno nell’ultima del 2023. Per quanto riguarda il mercato invece, la società monitora la situazione dei giocatori in uscita da categorie superiori per capire se ci possa essere o meno la possibilità di intervenire con un elemento, o sugli esterni o vicino a canestro.

g.d.l.