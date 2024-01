Basket serie C: un allenatore argentino di esperienza sostituisce Alberto D’Amato per evitare la retrocessione. Urbania riparte da Dutto per la salvezza

La società di basket di Urbania comunica "di aver affidato la gestione della prima squadra, che milita nel campionato di serie C Unica Marche-Umbria, all’allenatore argentino Benjamin Dutto". Si tratta di un ex giocatore con importanti esperienze in Italia, Spagna e nella stessa Argentina. Dutto ha poi ricoperto svariati ruoli nel mondo del basket, sia da allenatore che da preparatore atletico, grazie anche alla sua Laurea in Educazione Fisica.

E’ stato coach in diverse categorie giovanili (dall’Under 15 all’Under 19) in diverse realtà italiane ed estere. Oltre che allenatore senior e coordinatore per il Club Tiro Federal che ha portato alla promozione alla Lega Federale Argentina. Il coach argentino Benjamin sarà assistito in panchina da Emanuele Borsella nel ruolo di vice-allenatore.

In realtà Benjamin Dutto si presenta così: "Sono stato allenatore di pallacanestro, sono professore di educazione fisica, nonché preparatore atletico. Nella mia carriera di giocatore sono stato professionista per dodici anni". Dutto ha concluso la sua carriera italiana giocando al Lanciano in serie C Gold.

Il subentro rispetto ad Alberto D’Amato scatterà stasera alle 21.15 sul campo di Tolentino, dove i durantini affronteranno i padroni di casa. Ambedue le squadre sono a quota dieci in classifica, con due punti di vantaggio su Taurus Jesi, Falconara e Todi. E quattro sull’Assisi.

l.lu.