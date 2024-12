Basket Serie C. Un finale con il botto. Folgore, che rimonta

Nell’ultima partita di questo 2024 la Folgore Fucecchio si è fatta il regalo di Natale, superando in rimonta in casa il Dukes San Sepolcro nello scontro diretto in chiave salvezza della dodicesima giornata di campionato. La squadra di coach Pistolesi abbandona così per il momento l’ultimo posto in classifica staccando di due punti lo stesso San Sepolcro ed agganciando a quota sei Cus Firenze e Cus Pisa.

Pronti via e il copione del match sembra quello già visto molte altre volte, con una Folgore impacciata e succube degli aretini che grazie a un Bassetti in gran spolvero (39 punti finali per lui) prende presto il largo e chiude il primo quarto sul 17-23. Coach Pistolesi prova a scuotere la squadra, ma i biancoverdi sembrano incapaci di reagire soprattutto in difesa. Così l’inerzia della gara non cambia neanche nel secondo tempino (33-48 al riposo lungo).

Quella che esce dagli spogliatoi dopo l’intervallo, però, è tutta un’altra Folgore. San Sepolcro forse si adagia un po’, ma Simone Orsini (top scorer fucecchiese con 25 punti) e compagni rientrano con un altro piglio specialmente in difesa e piazzano un parziale di 17-3 che li rimette pienamente in partita come conferma il tabellone al 30’ (53-55). Il trend è oramai invertito e a niente servono i time-out del coach aretino.

Il pubblico di casa, non molto per la verità a causa del clima festivo, incita comunque i propri beniamini che ripagano effettuando subito il sorpasso a inizio ultima frazione. La partita si fa incandescente, si gioca punto a punto ma la Folgore riesce a non farsi sorpassare e nonostante qualche tiro libero sbagliato nel finale chiude sul 75-73, prendendosi due preziosissimi punti. Una vittoria importante per la classifica e per il morale in vista dell’ultima giornata di andata in programma il 12 gennaio a Pisa.

Questo il tabellino biancoverde dell’ultima gara: Ferrati, Calugi 9, Galligani, Giachetti 17, Orsini Si. 25, Gazzarrini 3, Filomeno n.e., Orsini St. 8, Diouf, Menichetti 13, Tessitori n.e., Orsucci. Si.Ci.