Basket serie c unica. Folgore supera il quotato Pino. Adesso il nono posto è vicino

Prosegue la rincorsa della Folgore Fucecchio al nono posto, distante ora solo due punti, che varrebbe la salvezza diretta in Serie C Unica. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, i biancoverdi hanno colto una preziosa vittoria interna contro il più quotato Pino Firenze, al termine di una partita tiratissima e incerta fino all’ultimo. Nel primo quarto sono i padroni di casa a condurre le danze e grazie alle triple di Stefano Orsini raggiungono anche il più 9, per poi chiudere la prima frazione sul 23-17. La Boldrini Selleria stecca però ad inizio secondo quarto, subisce il sorpasso ospite, e il divario si mantiene fino all’intervallo lungo (34-35 al 20’). Al rientro in campo dagli spogliatoi i fiorentini allungano, ma la squadra di coach Pistolesi ha un’ottima reazione e prima del terzo riposo ricuce lo strappo fino al meno uno (49-50 al 30’). Nell’ultimo e decisivo tempino la Folgore ritrova il feeling dalla lunga distanza ritornando subito avanti ed allungando fino a toccare di nuovo il più 9. Pino piazza un break di 0-5 che li riporta sotto, con i fucecchiesi che rivedono i fantasmi di mercoledì scorso a Valdisieve, ma stavolta i biancoverdi sono bravi a mantenere la calma ed a chiudere dalla lunetta sul 73-65.

Questo infine il tabellino biancoverde: Ferrati, Scardigli, Calugi 10, Galligani 4, Giachetti 15, Orsini Si. 6, Gazzarrini n.e., Filomeno n.e., Lorenzi n.e., Menichetti 17, Orsini St. 21, Orsucci.