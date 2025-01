Basket Serie C Unica. Folgore: secondo successo di fila. Superato il Cus Pisa in trasferta

La Folgore Fucecchio Boldrini Selleria comincia il nuovo anno così come aveva chiuso quello vecchio. Ossia vincendo. Dopo il successo in volata prima della sosta per le festività natalizie contro Sansepolcro, nella prima del 2025 i biancoverdi chiudono il girone di andata espugnando con pieno merito il campo del Cus Pisa, una diretta rivale per la salvezza. La partita è rimasta incerta solo nel primo tempino quando le due compagini si sono alternate al comando fino al 21-16 in favore del Cus Pisa con cui si è arrivati al primo riposo. Nella seconda frazione, infatti, la Folgore piazza subito un parziale di 0-8 e passa a condurre (21-24). Ma è con una difesa asfissiante che i fucecchiesi mettono in seria difficoltà i padroni di casa, capaci in questa seconda frazione di mettere a referto solo 9 punti. Così la Folgore inizia gradualmente ad allungare fino a toccare la doppia cifra di vantaggio con due triple realizzate da capitan Gazzarrini (30-44 all’intervallo lungo).

La musica non cambia nemmeno al ritorno in campo dagli spogliatoi, anzi grazie ai canestri dalla lunga distanza di Simone e Stefano Orsini, autori alla fine rispettivamente di 15 e 14 punti, la squadra di coach Pistolesi dilaga toccando addirittura il più 25 alla terza sirena (43-68 al 30’). L’ultimo tempino è quindi di totale amministrazione per la Folgore Fucecchio Boldrini Selleria che, nonostante l’aggressività di Pisa, riesce a controllare la reazione locale rispondendo colpo su colpo fino al 57-79 finale. Questo il tabellone biancoverde a Pisa: Ferrati 2, Calugi, Galligani 8, Giachetti 13, Orsini Si. 15, Gazzarrini 8, Filomeno, Orsini St. 14, Menichetti F. n.e., Menichetti M. 6, Tessitori n.e., Orsucci 13.

Con questi due punti Galligani e compagni salgono a quota 8 agganciando insieme al Cus Firenze sia la Juve Pontedera che San Vincenzo. Folgore che adesso è attesa da altre due trasferte, a partire da quella di domenica prossima a Prato contro contro l’Union per proseguire con il recupero di mercoledì 22 gennaio a San Vincenzo.

Simone Cioni