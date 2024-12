Basket Serie C Unica. Folgore, ecco il verdetto

Gara da ripetere dall’inizio. Questa la decisione dell’Ufficio Gare del comitato Toscana della Federazione Italiana Pallacanestro in riferimento alla sfida di sabato scorso tra San Vincenzo e Folgore Fucecchio Boldrini Selleria, valida come undicesima giornata del girone C della Conference Nord Ovest del campionato di C Unica e interrotta a cinque secondi dalla fine del terzo quarto per un improvviso black-out elettrico causato dal forte maltempo, che ha messo al buio l’intero palazzetto di San Vincenzo. Escluso quindi il completamento dell’incontro ripartendo dal momento dell’interruzione. La sospensione del match era arrivata sul punteggio di 59-56 per i padroni di casa, ma con la squadra di coach Pistolesi, autrice fino ad allora della miglior prestazione esterna della stagione nonostante le rotazioni ridotte per le tante assenze, ampiamente in partita. Adesso le due società sono in contatto per trovare una data per il recupero del match che torni bene ad entrambe. Al momento quella più gettonata sembra essere mercoledì 22 gennaio 2025, tra la prima e la seconda giornata di ritorno. Adesso la Folgore tornerà in campo domenica prossima alle 18 sul proprio campo nello scontro diretto con Sansepolcro.