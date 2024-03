Basket serie c unica. Folgore Fucecchio all’esame Cus Pisa

Archiviate le prime due sconfitte consecutive di questa seconda fase, rimediate contro Monsummano e Fides Livorno, domani alle 18 al PalaCus di Pisa la Folgore Fucecchio andrà a caccia del suo secondo acuto stagionale. Se nel primo confronto contro Monsummano, la squadra si era ben presto sciolta dopo un ottimo primo quarto, nello scorso weekend contro i labronici i ragazzi di coach Rastelli hanno dato del filo da torcere fino alla fine ai più quotati avversari. E quindi proveranno a ripartire proprio da questa prestazione per regalarsi un finale di stagione decisamente più ricco di soddisfazioni, alla ricerca della permanenza in categoria. Un match sulla carta alla portata dei ragazzi di coach Rastelli, dato che con i loro 2 punti sono appena a 2 lunghezze, dai pisani, che in queste prime 3 giornate della seconda fase hanno vinto in casa con l’Us Livorno, perdendo poi di misura sul parquet di Bottegone e in maniera un po’ più netta sul campo del Fides Montevarchi. Arbitrano Fabbri di Campi Bisenzio e Ludovichi di Impruneta.