Basket serie c unica. Folgore, l’obiettivo?. Sfatare il tabù ’casa’ e concedere il bis

Seconda giornata di ritorno della seconda fase Qualificazione di Serie C unica regionale e secondo turno infrasettimanale. Tra le protagoniste in campo stasera anche la Folgore Fucecchio, che alle 21.15 ospiterà il Monsummano. L’obiettivo dei biancoverdi? Da un lato dare continuità alla bella vittoria di Pisa dello scorso 17 marzo, dopo il turno di riposo del passato weekend, e dall’altro centrare il primo acuto stagionale davanti al proprio pubblico. Quello con Monsummano, vincitore nettamente all’andata per 73-54, è un incontro fondamentale per ottenere il miglior piazzamento in vista dei play-out per la salvezza (quella diretta con uno dei primi 3 posti infatti ormai matematicamente irraggiungibile per i ragazzi di coach Rastelli). Monsummano che, dopo il successo dello scorso 6 marzo proprio con la Folgore, è reduce da tre sconfitte consecutive.