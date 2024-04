Basket Serie C Unica Play-Out. Folgore super a Pontedera. Decisivo l’ultimo quarto. Stasera è tempo di gara-2

Inizia con il piede giusto la serie play out della Folgore “Boldrini Selleria“ Fucecchio, che in gara-1 ha espugnato il parquet della Juve Pontedera. Ancora una volta i biancoverdi sono partiti forte, sorprendendo i padroni di casa, e chiudendo il primo tempino con un vantaggio in doppia cifra (14-25 al 10’). La squadra di coach Rastelli, poi, in avvio di secondo quarto contiene il ritorno dei pontederesi (23-31), che poi piazzano però un break di 12-0 che vale il sorpasso (35-34) finché Gazzarrini non riporta avanti la Folgore con una tripla: all’intervallo lungo il tabellone recita 35-37 per i fucecchiesi. Il momento peggiore per Menichetti e compagni è al rientro dagli spogliatoi, quando la Juve Pontedera chiude bene le maglie della difesa concedendo appena 7 punti.

Alla terza sirena, così, sono i padroni di casa a condurre per 49-44. A questo punto, però, stavolta arriva una bella reazione della Folgore che con un parziale di 3-13 si riporta avanti nell’ ultima frazione (57-52). Vantaggio che gli uomini di Rastelli riescono a mantenere anche nell’acceso finale, chiudendo 59-64 con due liberi di Ghiarè. Il primo round va quindi alla Folgore, che stasera alle 21.15 sarà di nuovo di scena sul parquet di Pontedera per gara-2 prima del debutto casalingo di sabato prossimo, ma la serie è ancora lunga (si gioca al meglio dei 5 incontri). Questo il tabellino dei biancoverdi: Gatoni n.e., Foschi 2, Mori 7, Gazzarrini 12, Spinelli 13, Tamburini, Berti 5, Chiti 4, Menichetti 13, Orsucci, Ghiarè 8.