Basket Serie C Unica Qualificazione. Folgore battuta in casa e ultima. La salvezza passa dai play-out

Niente da fare sul neutro di San Miniato, causa indisponibilità del palazzetto di Fucecchio, per la Folgore, superata 60-75 dal Cus Pisa. Un’altra amara sconfitta che costringe i biancoverdi all’ultimo posto anche nel girone Qualificazione della seconda fase del campionato di Serie C Unica. Adesso, quindi, la squadra di coach Rastelli dovrà giocarsi tutte le proprie chance di salvezza nei play-out. Tornando all’ultimo match contro i pisani, battuti all’andata in trasferta, hanno approcciano meglio la gara, in maniera più determinata rispetto ai fucecchiesi, mantenendosi costantemente avanti nel punteggio.

Sempre costretta ad inseguire la Folgore regge tutto sommato bene nel primo quarto, che si chiude sul 15-18. Ad inizio secondo tempino, però, gli ’universitari’ accennano la fuga sfruttando la maggior impreciso al tiro dei padroni di casa (29-38 all’intervallo lungo). Due triple della Folgore al ritorno in campo dagli spogliatoi riaccendono le speranze biancoverde, ma il Cus Pisa riprende a macinare gioco e si allontana di nuovo toccando il massimo vantaggio alla terza sirena (45-61). Nel quarto ed ultimo parziale nuova reazione dei fucecchiesi, che si riporta a meno 8 (60-68) a metà tempino. Pisa, però, regge l’urto ed amministra fino alla fine. Questo infine il tabellino della Folgore: Mbaye n.e., Mori 3, Gazzarrini 6, Spinelli 8, Tamburini, Berti 2, Chiti 8, Menichetti 16, Tessitori 5 (nella foto), Orsucci 2, Ghiarè 10.