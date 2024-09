Basket Serie C Unica. Varedo va al trofeo Malacarne, Lissone a Mazzano Il campionato di Serie C Unica inizia il prossimo fine settimana. Le squadre si preparano con amichevoli e tornei, come la Polisportiva Varedo al Trofeo Malacarne. Altri incontri in programma per affinare la condizione fisica prima dell'inizio della stagione.