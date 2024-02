Basket serie C. Union Basket, avanti tutta. Bella prova con Montevarchi

Si chiude con una vittoria la prima fase di serie C maschile per l’Union Basket Prato targata Sim Tel. I pratesi superano 77-72 la quotata Fides Montevarchi e salgono al terzultimo posto con 16 punti. Buona partenza dell’Union, soprattutto grazie a Vignozzi, Corsi, Bogani e Biagi. La Fides si tiene a galla grazie a Pedicone e si va alla prima sosta con Prato avanti 17-14. Con Corsi limitato dai falli quasi subito, coach Paoletti ruota tutti i disponibili; Malatesta risponde per la Fides e si va all’intervallo lungo sul 35-27 per l’ Union Basket Prato. Al rientro altre 4 bombe di Vignozzi, due volte Bogani e una di Lanari lanciano i padroni di casa sul 60-43 che sembra indirizzare il match, ma nell’ultimo quarto Montevarchi non ci sta e alza la difesa. Gli ospiti realizzano canestri anche difficili, riavvicinandosi pericolosamente. Sul fronte opposto la Sim Tel si inceppa in attacco e smuove il punteggio solo dalla lunetta. Solo il vantaggio acquisito nei primi tempini e due liberi finali di capitan Cavicchi mettono al sicuro il risultato e la vittoria laniera.

"Volevamo fortemente vincere contro una squadra forte come Montevarchi – commenta coach Paoletti –. Veniamo da due settimane di allenamenti positivi. Il gruppo si sta compattando. Ora aspettiamo gli accoppiamenti della seconda fase". Ecco il tabellino Union Basket Prato: Vignozzi 9, Bellandi 6, Bogani 21, Bonetti 6, Corsi 10, Guasti 2, Lanari 5, Biagi 11, Simoncini, Cavicchi 7, Dionisi n.e., Ceccarelli. All. Paoletti.

L. M.