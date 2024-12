Basket serie C. Union, prova di carattere. Regolata Juve Pontedera

Vittoria in rimonta per la Sim Tel Union Basket in serie C maschile. Prato si impone sul difficile campo della Juve Pontedera per 72-66 e mantiene la terza posizione salendo a 14 punti. Nel primo e secondo quarto i ragazzi di Coach Paoletti non riescono ad eseguire il piano partita soprattutto in difesa, mentre Mancini e Malfatti nel pitturato e Maltomini dalla distanza spingono i padroni di casa in vantaggio sul 20-17 fine primo e 42-32 all’intervallo. Sono le iniziative di Corsi in formato super e del solito Bogani a tenere in vita la Union, ma è la difesa che va registrata. Paoletti e Fabbri non perdono tempo e nella pausa lunga riprendono i loro giocatori e risistemano le cose. Detto fatto, al rientro si vede un’altra Union, molto più concentrata in difesa, le maglie si stringono e comincia la rimonta, con il terzo quarto che si chiude sul 56-50. Nell’ultima frazione le api concedono solo 10 punti. Ghiarè infila una tripla decisiva per il -2, a seguire Corsi e poi Bogani per il sorpasso e la Sim Tel prende in mano l’inerzia del match. Keita in formato assistman e solido difensore mette Bogani e Corsi in condizione di realizzare, ma è Mendico a chiudere la contesa con un tiro dalla distanza sul 66-72. "Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno – commenta coach Paoletti -. e sottolineare la maturità della squadra, che senza innervosirsi ha capito quali fossero le cose da fare per portare a casa due punti preziosi". Ecco il tabellino Unioin: Mendico 4, Vignozzi, Bellandi, Bogani 22, Coltrinari 2, Corsi 33, Guasti, Lanari ne, Chiti ne, Cavicchi, Keita 5, Ghiarè 6. All. Paoletti.