Basket serie c. Vittoria in rimonta per Novellara

MO.BA MODENA

89

NOVELLARA

95

MO.BA MODENA BASKET: Reale 6, Proli, Twum 5, Berni 11, Casu 8, Malagoli 24, Mengozzi 15, Mantovani 6, Nasuti 6, Taddei 8, Covolo ne, Ezedize ne. All. Coppeta.

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari ne, Frediani 21, Morini 10, Rinaldi 20, Bagni 4, Franzoni 5, Lucchini 6, Spaggiari ne, Iannelli, Riccò 8, Doddi 21, Bovio ne. All. Boni.

Arbitri: Guizzardi e Pezzoli di Bologna. Parziali: 31-17, 53-46, 62-68.

Vittoria in rimonta per la Pallacanestro Novellara (6), che sorride per la terza volta in stagione grazie al blitz sul campo del Mo.Ba Modena (10). La squadra di Boni fatica in avvio, sorpresa da Malagoli (ex di turno) e compagni, per poi cambiare marcia dopo l’intervallo lungo, trascinata dai canestri del terzetto Frediani-Rinaldi-Doddi.