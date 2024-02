Basket serie D

Vela viareggio

82

liburnia livorno

65

VELA VIAREGGIO: Giammattei, Albizzi 25, Ghiselli 9, Plaia 1, Taylor 12, Simonelli L. 14, Romani, Bo 9, Biagiotti 5, Lopes Siera 7. All. Bonuccelli N.

LIBURNIA LIVORNO: Mirabelli, Busoni 4, Botteghi 2, Lorenzini 4, Baroni, Mori 10, Spinelli 8, Stolfi 18, Apolloni 6, Mannucci 7, Bellavista 6, Pistolesi. All. Ferretti.

Arbitri: Carta e Cabizza di Pisa.

Note: parziali: 18-24, 36-41; 61-51; 82-65. Tiri liberi Viareggio: 17/24; Liburnia: 14/22.

CAMAIORE – Per il Vela la vittoria era d’obbligo e vittoria è stata anche se la partenza non è stata delle migliori. Anzi addirittura preoccupante con il Liburnia a comandare le azioni e realizzare canestri con i padroni di casa, invece, dediti a sbagliare le loro conclusioni. Il ritmo di entrambe le contendenti è quello giusto ma a prevalere sono gli ospiti che terminano il primo quarto con un incoraggiante (per loro) vantaggio sul 18-24. Il Vela dimostra qualche cenno di risveglio nella seconda frazione; riesce a controllare l’avversario ed al momento di andare al riposo è ancora sotto di cinque (36-41).

Al ritorno in campo succede il miracolo, che miracolo non è, bensì un qualcosa che negli spogliatoi ha cambiato l’evolversi della partita. Sul parquet si presenta un Vela diverso, preciso al tiro e ben deciso nel difendere al punto da annullare in meno di due minuti lo svantaggio (41-41) per passare immediatamente avanti. Un’altra partita, insomma, che vede la formazione di casa prendere nettamente il sopravvento con il top score Albizzi (25 punti) scatenato assieme a Taylor (4 triple), Ghiselli con tre nel momento cruciale ed un altrettanto scatenato Leonardo Simonelli in continuo miglioramento. Tutta la squadra comunque gira alla perfezione e non può non finire con un successo ancor più ampio del previsto dovuto soprattutto all’inevitabile calo del Liburnia composto in prevalenza da giocatori in età piuttosto avanzata. Come dire: gioventù batte esperienza.

Eraldo Di Simo