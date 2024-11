Basket serie D: al Pala Aeffe arriva Casalecchio. La Despar 4T marcia ancora imbattuta

Si prepara a un nuovo doppio impegno settimanale casalingo la Despar 4 Torri dopo le fatiche del

supplementare di San Pietro in Casale. Stasera alle 21 al Pala Aeffe arriverà la Polisportiva Giovanni Masi di Casalecchio per la settima giornata di Divisione Regionale 1. I ragazzi di coach Forni sono ancora bloccati a una sola vittoria in campionato (contro Veni, 79-75), con due gare da recuperare dopo i rinvii per il maltempo abbattutosi sul Bolognese. Masi arriva a

Ferrara per cercare il primo successo esterno stagionale e allontanarsi dalla zona calda della classifica. La Despar invece è rimasta, con fatica, imbattuta.

I risultati della sesta di andata: Benedetto 1964 Cento-Giardini Margherita 79-61, Veni Basket-Despar 4 Torri 76-85 dts; BianconeriBa Baricella-Audace Bombers Bologna 68-58; Progresso Happy Basket-Stars Basket Bologna 70-56; Pol. Masi-Basket Voltone 74-86.