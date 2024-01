Basket serie D. Al Vela Viareggio serve una partita... Audax. La trasferta a Carrara può regalare una gioia

Prima giornata di ritorno e per il Vela è in programma la trasferta a Carrara contro l’Audax, squadra di tutto rispetto che a suo tempo non ebbe difficoltà ad aver ragione della formazione viareggina. Fortunatamente ora sono altri tempi e la possibilità di un’affermazione non è del tutto da escludere. Anche perché i padroni di casa si presenteranno in campo senza Ramirez (squalificato) il suo miglior realizzatore che all’andata la fece da padrone. Una buona notizia, anche se sportivamente non si dovrebbe dire, che può facilitare i compiti alla squadra di Bonuccelli che, se si esclude la brutta prova di Lucca, sembra totalmente cambiata ed in grado di lottare alla pari contro chiunque. L’incontro è in programma domani domenica in un orario (21,30) non proprio l’ideale per chi avrebbe l’intenzione di assistervi. Solo per questo, naturalmente, non certo per qualcosa che può riguardare il risultato finale.

Un’eventuale vittoria dovrà essere lottata comunque dal primo all’ultimo minuto di gioco. In casa Vela, dopo la delusione di Lucca (per la prova, non certo per il risultato sotto certi aspetti atteso) l’ambiente sembra respirare una certa dose di ottimismo, cosa questa che ha aiutato a condurre nel migliore dei modi la preparazione per l’incontro di domani. Chi si sentiva in dovere di fare il “mea culpa” lo ha fatto riconoscendo i propri errori e la squadra (ad oggi sicuramente al completo) è carica al punto giusto per iniziare bene il girone di ritorno.

e.d.s.