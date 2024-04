Basket serie D: amara retrocessione. Il Vela porta la capolista Lucca ai supplementari. Ma non arrivano i due miracoli necessari a salvarsi

vela viareggio

73

libertas Lucca

77

VELA: Albizzi 20, Ghiselli 9, Plaia, Taylor 7, Simonelli L. 10, Romani, Bo 19, Biagiotti 5, Simonelli F., Lopes Siera 3. All. Bonuccelli N.

LIBERTAS LUCCA: Canciello 15, Servadio, Mattei 3, Fracassini 9, Lombardi 3, Piercecchi 2, Morello 6, Guidi 15, Cecconi 24, Brunelli, Tonacci. All. Romani.

Arbitri: Sferruzza di Firenze e Luciano di Altopascio.

Note: parziali 16-14; 31-31; 46-56; 69-69; t. s. 73-77. Tiri liberi Viareggio: 24/36; Lucca:14/25.

VIAREGGIO – Occorrevano due miracoli per salvarsi; non n’è arrivato nemmeno uno e il Vela, nonostante il suo buon girone di ritorno, è retrocesso senza nessuna speranza, almeno al momento, in un ripescaggio: con la sua terzultima posizione non ha diritto alla domanda alla quale potrà invece accedere l’Audax Carrara pur sconfitto a Rosignano.

Il Vela nella sua ultima partita ha lottato da paria a pari con la capolista Lucca e solo i supplementari hanno sentenziato il risultato definitivo. La formazione viareggina è stata spesso avanti specialmente nei primi venti minuti e, quando nella ripresa i lucchesi hanno dato inizio alla loro supremazia, si è ben guardata dal cedere completamente e, mai doma, ha sempre recuperato agli ampi e meno ampi svantaggi fino ad arrivare in extremis a pareggiare sul 69-69 con l’aiuto della freddezza di Albizzi (eccezionale con i suoi 20 punti fra i quali tre triple e un 7 su 8 dalla lunetta) incredibilmente calmo e preciso nei due tiri liberi che hanno portato al provvisorio pareggio. I cinque ulteriori minuti non avranno storia con Lucca, subito di nuovo avanti di 4 lunghezze con le quali terminerà l’incontro e con il pubblico di parte viareggina ormai già rassegnato dopo la notizia della vittoria di Invictus.

Eraldo Di Simo