Basket serie d. Artusiana, bel blitz: ipoteca la salvezza

Tutto secondo pronostico per l’Artusiana Forlimpopoli che ha sbancato il campo del fanalino di coda Russi con il punteggio di 64-78 (20-8; 33-36; 48-55) al termine di un match dalle due facce. In avvio, infatti, i padroni di casa volavano fino sul +12, trascinati da Bergantini e Licchetta (autori di 21 punti a testa alla fine). Già dal secondo quarto, però, la verve di Gorini rimetteva in scia i suoi che poi dilagavano nella ripresa: è l’ipoteca sulla salvezza di una squadra in ripresa dopo mesi difficili.

Il tabellino: Gorini 13, Giannessi ne, Valgimigli 10, Perrone ne, Cristofani 6, Piazza 4, Buda, Lanzoni 12, Fustini ne, Vadi, Agatensi 11, Colombo 22. All.: Casadei.