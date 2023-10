Basket serie d. Artusiana, blitz col brivido

+Fondamentale vittoria per l’Artusiana Forlimpopoli, che sbanca il parquet dell’Omega Bologna 69-70 (parziali: 13-21; 33-44; 46-58), bissando la vittoria dello scorso weekend contro i Villanova Tigers. La squadra di coach Casadei per 30’ guida in maniera solida il match, grazie a un volitivo Nucci, con scarti sempre vicini alla doppia cifra. Nel momento chiave, però, tante palle perse offrono ai padroni di casa la possibilità di ricucire fino al -1, ma il match ball, nelle mani dell’ex Baskérs Vandi, si infrange sul ferro.

Il tabellino: Gorini 14, Giannessi ne, Valgimigli 9, Nucci 17, Piazza, Buda 2, Lanzoni 8, Colombo 11, Vadi 5, Agatensi 4. All.: Casadei.