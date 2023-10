Basket serie d. Artusiana, che sfida. Occasione Scirea

Importante test stasera per l’Artusiana Forlimpopoli, che alle 21.15 ospita l’imbattuta Pallacanestro Budrio, una delle favorite per la promozione, per una sfida che misurerà il livello di competitività della formazione allenata da coach Marcello Casadei. Non sarà facile, contro rivali solidi e profondi, che possono contare su lunghi di spessore come Pirazzoli e Quaiotto, ma soprattutto su un pacchetto di piccoli di valore indiscusso come il play Tinti (oltre 13 di media) e le guardie Fornasari e Cesario, entrambi oltre la doppia cifra di media. Nucci e compagni, però, dovranno provare a batterli per risalire la china della classifica.

Interessante opportunità anche per il Gaetano Scirea che, domani alle 18.30, attende a Bertinoro i giovanissimi faentini della Raggisolaris Academy, ancora al palo in classifica. Dopo il successo di Castel San Pietro, per Torelli e compagni si tratta di una ghiotta occasione per allontanarsi dalle zone più calde della graduatoria.