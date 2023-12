Basket serie D. Artusiana e Scirea stasera in trasferta

Ultima gara del 2023 per Artusiana Forlimpopoli e Gaetano Scirea che, questa sera, saranno di scena rispettivamente sui campi di Riccione e Russi per due sfide da non sottovalutare. I ragazzi artusiani di coach Marcello Casadei, alle 21, affronteranno a domicilio gli adriatici Dolphins per provare a chiudere l’anno in striscia positiva, allungando quella attuale di sette successi di fila. Per farlo, occorrerà avere la meglio su una formazione ostica, che punta molto sul playmaker scuola Ca’ Ossi Nicola Gardini (quasi 22 punti di media) e sui due totem Russu e Calegari.

Match delicatissimo per il Gaetano Scirea, invece, che sfiderà il fanalino di coda alle 21.15: Russi, infatti, dopo il cambio in panchina, pare poter risalire la china, forte di un roster che non vale l’ultima piazza e già la scorsa settimana ha spaventato l’Artusiana cadendo al PalaPicci per 65-64 al buzzerbeater. Tra i singoli, attenzione al duo forlivese Bergantini-Totaro, al giovane Catenelli e ai due veterani Vistoli e Morigi.

v. r.