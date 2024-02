Basket serie d. Artusiana, quarto ko dopo due overtime

È una sconfitta che brucia quella patita dall’Artusiana Forlimpopoli sul campo di Villa Verucchio, dove i ragazzi di coach Marcello Casadei sono caduti 96-92 (26-19; 47-45; 64-66; 81-81; 88-88) contro i Tigers padroni di casa dopo due tempi supplementari. Partono forte i padroni di casa, guidati da un Buo protagonista a sopresa del match (26 punti alla fine per lui), ma Forlimpopoli riesce a restare in scia. Strappi e controbreak proseguono per tutta la partita. Al 40’ sul +2 Tigers è una rubata di Colombo a mandare in fuga Gorini per il pari. Ancora una volta, alla fine del primo overtime, sono i forlimpopolesi ad inseguire, ma sul -3, trovano nella tripla di Agatensi il canestro dell’88 pari. Dopo due agganci, non riesce il tris all’Abf che cade, così, sotto i colpi di Zanotti e Raffaelli, incappando così nel quarto ko di fila.

Il tabellino: Gorini 11, Giannessi ne, Valgimigli 11, Cristofani 12, Piazza 16, Buda, Lanzoni 3, Colombo 20, Agatensi 16, Vadi 3. All.: Casadei.